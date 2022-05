Benevento, colpi di pistola in centro storico: arrestato 36enne (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato arrestato l’uomo, un 36enne, che questo pomeriggio, a Benevento (leggi qui), ha esploso alcuni colpi di pistola, ferendosi. Le accuse nei suoi confronti sono detenzione di una pistola, spari in luogo pubblico. Inoltre, all’uomo – tradotto in carcere- è contestato anche il possesso di 25 grammi di cocaina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statol’uomo, un, che questo pomeriggio, a(leggi qui), ha esploso alcunidi, ferendosi. Le accuse nei suoi confronti sono detenzione di una, spari in luogo pubblico. Inoltre, all’uomo – tradotto in carcere- è contestato anche il possesso di 25 grammi di cocaina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** ##Benevento, colpi di pistola in centro storico: arrestato 36enne ** - beneventoapp : SPARATORIA IN CENTRO STORICO, FERITO UN UOMO: Tre colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in via Bosco Lucarelli a… - ottopagine : Colpi di pistola in una casa e in strada, paura in centro a Benevento #Benevento - anteprima24 : ** #Benevento, lite familiare finisce a colpi di pistola: ferito un uomo (FOTO) ** -