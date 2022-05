Ucraina, Zelensky: «La guerra entra nella fase più sanguinosa. Il Donbass è distrutto» – Il live blog (Di venerdì 20 maggio 2022) Nell’86esimo giorno della guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha affermato che la regione del Donbass, al centro dell’offensiva di Mosca, è stata distrutta. Intanto l’assedio russo all’Azovstal di Mariupol si avvia verso la conclusione, mentre alcuni soldati rimangono ancora asserragliati nell’acciaieria. L’amministrazione Biden non ha escluso l’imposizione di sanzioni ai paesi che acquistano petrolio russo, secondo quanto ha affermato il segretario all’energia Granholm. E il Regno Unito ha fatto sapere che la guerra finirà soltanto quando Putin avrà abbandonato il territorio dell’Ucraina. Intanto il servizio segreto britannico avverte: dopo la conquista di Mariupol i russi rafforzeranno la propria campagna nel sud dell’Ucraina. 7.00 – 007 Uk: esercito russo ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Nell’86esimo giorno dellainil presidenteha affermato che la regione del, al centro dell’offensiva di Mosca, è stata distrutta. Intanto l’assedio russo all’Azovstal di Mariupol si avvia verso la conclusione, mentre alcuni soldati rimangono ancora asserragliati nell’acciaieria. L’amministrazione Biden non ha escluso l’imposizione di sanzioni ai paesi che acquistano petrolio russo, secondo quanto ha affermato il segretario all’energia Granholm. E il Regno Unito ha fatto sapere che lafinirà soltanto quando Putin avrà abbandonato il territorio dell’. Intanto il servizio segreto britannico avverte: dopo la conquista di Mariupol i russi rafforzeranno la propria campagna nel sud dell’. 7.00 – 007 Uk: esercito russo ...

