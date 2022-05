(Di venerdì 20 maggio 2022)hato durante il processo per diffamazione di, rivelando che l'attore di pirati dei Caraibi '' e che una volta le 'unadi'., durante il processo per diffamazione in corso trae la sua ex moglie Amber Heard, hato in tribunale tramite deposizione video a proposito del comportamento "geloso" dell'attore, rivelando che "" e che una volta lecontro unadi. La, 68 anni, è apparsa in tribunale, ...

Advertising

infoitcultura : 'Johnny Depp era geloso e opprimente', dice l'ex fidanzata Ellen Barkin - kal_1979 : @vuoto_blank Non è credibile neanche lei….? ?????? - cristinamontag : Io morta quando sento che “ nel 1994 facevo l’amore con Johnny 3 o 4 volte a settimana a volte a casa sua a volte… - ParliamoDiNews : Amber Heard: tra i prossimi testimoni in suo favore ci sarà l`ex-fidanzata di Johnny Depp Ellen Barkin - VeryInutil… -

Movieplayer.it

, durante il processo per diffamazione in corso tra Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard, ha testimoniato in tribunale tramite deposizione video a proposito del comportamento " ...Come l'attrice, che lo ricorda 'geloso' e 'possessivo' nel corso di una breve relazione con lui nel lontanissimo 1994. Relazione che però definisce sessuale e non sentimentale. Rammenta ... Ellen Barkin testimonia che Johnny Depp "beveva sempre" e che le "lanciò una bottiglia di vino" Ellen Barkin ha testimoniato durante il processo per diffamazione di Johnny Depp, rivelando che l'attore di pirati dei Caraibi 'beveva sempre' e che una volta le 'lanciò una bottiglia di vino'. Ellen ...Parlando in una deposizione preregistrata, girata nel 2019, la Barkin ha detto:. È un uomo geloso, opprimente. L’attrice che ha recitato in film come The Big Easy. Ellen Barkin, ex fidanzata di Johnny ...