Tragedia asilo: stabili condizioni due bimbe ferite ricoverate al Gemelli (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Aquila - Sono stabili le condizioni delle due bambine di circa 4 anni, tra i bimbi feriti nell'incidente nell'asilo dell'Aquila, ricoverate da ieri pomeriggio presso la terapia intensiva pediatrica del policlinico Gemelli, dove proseguono le cure. È quanto si apprende dallo stesso ospedale. Intanto si sta lavorando con la dirigente della scuola Monia Lai e l'Ordine degli Psicologi per una serie di azioni tra i bambini del due scuole coinvolte a contenere il trauma che hanno subito a seguito dell'incidente. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Aquila - Sonoledelle due bambine di circa 4 anni, tra i bimbi feriti nell'incidente nell'dell'Aquila,da ieri pomeriggio presso la terapia intensiva pediatrica del policlinico, dove proseguono le cure. È quanto si apprende dallo stesso ospedale. Intanto si sta lavorando con la dirigente della scuola Monia Lai e l'Ordine degli Psicologi per una serie di azioni tra i bambini del due scuole coinvolte a contenere il trauma che hanno subito a seguito dell'incidente. leggi tutto

Advertising

TgrRaiAbruzzo : Tragedia all'Aquila. Muore un bambino travolto da una automobile. 5 feriti. 2 sono al Gemelli, un altro al Bambin G… - alba54239901 : @giulio_mastro La tragedia dell'asilo con la morte del piccolo Tommaso si poteva evitare. L'ubicazione di scuole in… - DanielaEster5 : Risuona l'eco di voci argentine dall'asilo vicino. Ed io che non smetto di pensare alla tragedia de #LAquila ?? - GiancarloDeRisi : L'Aquila sconvolta dalla tragedia nell'asilo: morto un bimbo di 4 anni, grave un'altra bambina investiti da un'auto… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Si cercano le cause del grave incidente avvenuto oggi in un asilo de L'Aquila. Nella tragedia un bamb… -