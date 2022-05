Maria de Filippi on fire contro Biagio: “Non si prende in giro una donna così” (Di giovedì 19 maggio 2022) Sapevamo un po’ tutti come sarebbe finita tra Biagio e la signora che era arrivata qualche puntata fa in studio a Uomini e Donne, per conoscerlo. Il copione del resto, come ricorda spesso Tina Cipollari, è sempre lo stesso. Già questa settimana il napoletano era stato rimproverato da Maria de Filippi per alcune cose dette sulla signora con cui era uscito. Non solo, ci aveva tenuto a precisare che si erano trovati così tanto bene da trascorrere due notti insieme ( senza attendere in caso, che fosse lei a dirlo). Ma aveva anche punzecchiato la dama facendo notare che forse lei, era un po’ più lanciata verso questa conoscenza. Oggi Sylviane, ricorda le parole di Maria de Filippi e la ringrazia per aver preso le sue difese nella precedente registrazione, facendo notare che dire a una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022) Sapevamo un po’ tutti come sarebbe finita trae la signora che era arrivata qualche puntata fa in studio a Uomini e Donne, per conoscerlo. Il copione del resto, come ricorda spesso Tina Cipollari, è sempre lo stesso. Già questa settimana il napoletano era stato rimproverato dadeper alcune cose dette sulla signora con cui era uscito. Non solo, ci aveva tenuto a precisare che si erano trovatitanto bene da trascorrere due notti insieme ( senza attendere in caso, che fosse lei a dirlo). Ma aveva anche punzecchiato la dama facendo notare che forse lei, era un po’ più lanciata verso questa conoscenza. Oggi Sylviane, ricorda le parole didee la ringrazia per aver preso le sue difese nella precedente registrazione, facendo notare che dire a una ...

