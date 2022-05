Running | El Fathaoui e tanti top al via domenica nella 19^ Corri Trieste

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022)giornata di(22 maggio) è in programma la 19^. Si parte da Piazza Venezia. Sono previsti otto giri da 1250 metri. Si sfilerà su due rettilinei, uno nel centro della città e l’altro fronte mare. Occhi puntati sul burundiano Irabaruta. In gara c’è anche l’azzurro Yassine El(Circolo Minerva ASD). Per lui si tratta della prima volta sulle strade della città friulana, dove potrebbe regalarsi un nuovo primato migliorando quello di 29’35” registrato all’ultima BoClassic. Attenzione anche al keniano Kipkorir Maritim ed al suo connazionale Musau Wambua. Leggermente più staccato l’altro keniano Simba Nyakundi che lo scorso aprile in Svizzera ha migliorato il suo crono facendo segnare 29’16” e che in Italia ha spesso conquistato piazze d’onore. SportFace.