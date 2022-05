Bolzano | chiuse le indagini sul sovrintendente accusato di pressioni per far alzare i voti al figlio | è accusato di falso e induzione indebita

Advertising

Il Fatto Quotidiano

In occasione della manifestazione dalle ore 17:00 alle 22:00 sonoalcune strade del centro di. In direzione centro i bus vengono deviate su via Dante, via Marconi, piazza Verdi e via ...In occasione della manifestazione dalle ore 17 alle 22 sonoalcune strade del centro di. In direzione centro i bus vengono deviate su via Dante, via Marconi, piazza Verdi e via ... Bolzano, chiuse le indagini sul sovrintendente accusato di pressioni per far alzare i voti al figlio: è… Bella di playout amara per Vicenza. Bolzano vince di 10 punti e si assicura la salvezza. La squadra di Ussaggi deve ora affrontare Podolife Treviso per conquistarsi il posto al sole per ...BOLZANO. Giunge all’epilogo la stagione trionfale dell’Fc Südtirol che allo stadio Druso si è giocato la finale per l’assegnazione della Supercoppa di Serie C: i biancorossi hanno affrontato il Modena ...