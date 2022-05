Advertising

Damianodanny1 : L'attentato kamikaze provoca almeno sei morti: tra le vittime tre bimbi di 4, 8 e 11 anni Non lontano dal luogo del… - nabiltheg0at : Piango ha buttato fuori l’altro ma facciamo finta sia un sorpasso e non un attentato kamikaze - max98765 : @tuquoquecutie Attentato al ristorante. Utilizzata una kamikaze. -

ilmattino.it

Ancora sangue in Pakistan , dove unha causato almeno sei vittime. Di questi, tre sono soldati dell'esercito e altri tre sono bambini di 4, 8 e 11 anni. Poche ore dopo, due membri della minoranza Sikh sono stati ...Nonostante l'esperienza dei pilotigiapponesi nella Seconda guerra mondiale, è solo quando ... utilizzato per unterroristico contro il presidente del Sudan, è una delle micce che ... L'attentato kamikaze provoca almeno sei morti: tra le vittime tre bimbi di 4, 8 e 11 anni Ancora sangue in Pakistan, dove un attentato kamikaze ha causato almeno sei vittime. Di questi, tre sono soldati dell'esercito e altri tre sono bambini di 4, 8 e 11 anni. Poche ore dopo, ...Almeno 50 persone sono morte in un nuovo attentato in una moschea di Kabul, altre 20 sarebbero rimaste ferite. Il bilancio delle vittime è però destinato a salire nelle prossime ore. L’attacco è avven ...