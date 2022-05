Advertising

luigi85ferrara : Il Portogallo musicalmente più triste del Nick Cave fatto da Fiorello a Viva Radio 2 #ESC2022 #ESCita #Eurovision - eugh_ : @trashloger Io sono ancora triste del fatto che Fiorello davvero non è tornato, nemmeno per l’ultima puntata. -

TopicNews.it

Lo show man, Rosario, in un'intervista ha confessato il dramma che ha vissuto per mesi. Dietro le sue risate c'è stato anche un momento moltoe difficile causato da un tumore che lo ha colpito ...Poi ho affiancato Fabio Volo nel 'Volo del mattino' enel 'Rosario della sera' su Deejay". ... Larealtà è che si tratta di una battaglia persa contro aziende che investono miliardi per ... Fiorello, la triste confessione sulla malattia: ecco il modo in cui l'ha scoperta In passato Amadeus ha rilasciato un'intervista in cui non ha nascosto la sua preoccupazione per il figlio José. Ecco cosa lo ha tormentato.Lo show man, Rosario Fiorello, in un'intervista ha confessato il dramma che ha vissuto per mesi. Dietro le sue risate c'è stato anche un ...