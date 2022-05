Assegno unico INPS: anche questo intoppo blocca la domanda (Di domenica 15 maggio 2022) L’Assegno unico universale ha riscontrato alcune problematiche nei pagamenti dei primi mesi di erogazione L’Assegno unico universale è il nuovo strumento di sostegno alle famiglie con figli a carico in vigore dal 2022. La misura è stata discussa ampiamente nei mesi addietro ed è in vigore da quest’anno. Le erogazioni sono già partite a marzo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 15 maggio 2022) L’universale ha riscontrato alcune problematiche nei pagamenti dei primi mesi di erogazione L’universale è il nuovo strumento di sostegno alle famiglie con figli a carico in vigore dal 2022. La misura è stata discussa ampiamente nei mesi addietro ed è in vigore da quest’anno. Le erogazioni sono già partite a marzo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

INPS_it : In occasione della #Giornatanternazionaledellafamiglia vi ricordiamo di richiedere l'#assegnounico per i figli entr… - BifolcoAgostino : @leogriso @Enzosabella3 @mauromenichetti @Fiorellissimo @daoggipiudiieri @matteorenzi 780 con affitto, 500 senza co… - Pierp75 : @makkox Cmq nn è bello vedere all ATM uno che caccia fuori un portatessere e consulta i saldi x 10 minuti, saldo rd… - Adamadiborg : Grazie Sig. Governo per assegno unico. Dovete bruciare usando la vostra merda come combustibile. - Canix70 : @matteorenzi RDC + Assegno unico... e chi lavora!! ?? -