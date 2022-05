Sapevi che Luca Laurenti ha un altro lavoro? Ecco di cosa si tratta (Di sabato 14 maggio 2022) Luca Laurenti è la spalla “artistica” di Paolo Bonolis, i due sono inseparabili. Sapevi che oltre nel mondo della televisione lavora in un altro settore? Luca Laurenti dal 1991 collabora con Paolo Bonolis diventando un duo inseparabile della televisione italiana. Il loro sodalizio inizia nel programma in onda su Italia 1 “Urka!”, per poi continuare in tantissime trasmissioni sia della Rai che della Mediaset. Luca Laurenti (Foto Web)Tra i programmi più noti in cui hanno lavorato non possiamo non citare: Sabato Notte Live, Fantastica Italia, I cervelloni, Tira & Molla, Il gatto e la volpe, Striscia la notizia, Fattore C, Avanti un altro!, Chi ha incastrato Peter Pan e Ciao Darwin. Luca ... Leggi su kronic (Di sabato 14 maggio 2022)è la spalla “artistica” di Paolo Bonolis, i due sono inseparabili.che oltre nel mondo della televisione lavora in unsettore?dal 1991 collabora con Paolo Bonolis diventando un duo inseparabile della televisione italiana. Il loro sodalizio inizia nel programma in onda su Italia 1 “Urka!”, per poi continuare in tantissime trasmissioni sia della Rai che della Mediaset.(Foto Web)Tra i programmi più noti in cui hanno lavorato non possiamo non citare: Sabato Notte Live, Fantastica Italia, I cervelloni, Tira & Molla, Il gatto e la volpe, Striscia la notizia, Fattore C, Avanti un!, Chi ha incastrato Peter Pan e Ciao Darwin....

Advertising

ItalyMFA : ?Lo sapevi che la #Farnesina conserva le copie originali di tutti gli atti internazionali che hanno scandito il pro… - Meride201 : Ma infatti il vero scoop è che B sta con eligreg. Solo tu non lo sapevi #jeru - Ich_bin_Fuchs : @salines_simone Ho visto su Prime la serie del Borussia e lui è proprio l'incarnazione di quella squadra. Così tale… - erpedrini : C’è una legge che proibisce le bandiere palestinesi in queste manifestazioni in questa area. Semplice. Se non lo sa… - Nicosantaclauso : Cose che non sapevi di volere #3 ?? (Stampa numerata su tela 80x80) #disegno #disegnodigitale #disegnotime… -