(Di sabato 14 maggio 2022) Momenti di paura per una ragazza di 29 anni vittima questa mattina di unstradale. La giovane era alla guida della propria Smart quando dopo averto una Fiat Panda si èta. Leggi anche: Terribilea Roma, auto si: grave un 21enne Giovane sicon la smart: cosa è successo I fatti sono avvenuti questa mattina poco dopo le 10 in via Alberto da Giussano, zona. Qui come accennato, la giovane alla guida della smart si èta a seguito delmento di una Fiat Panda ferma in seconda fila. L’auto della giovane è quindi finita al centro della carreggiata. I passanti che transitavano in quel momento hanno subito chiamato i soccorsi. Laè stata condotta in ...

CorriereCitta : Incidente al Pigneto: 29enne tampona un’auto in sosta e si ribalta - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Tangenziale Est ?????? Code altezza uscita Prenestina-Pigneto > Salaria #Luceverde #Lazio -

Incidente al Pigneto: 29enne tampona un'auto in sosta e si ribalta Momenti di paura per una ragazza di 29 anni vittima questa mattina di un incidente stradale. La giovane era alla guida della propria Smart quando dopo aver tamponato una Fiat Panda si è ribaltata. Leg ...Drammatica collisione nella mattinata di sabato al Pigneto. Una ragazza è rimasta ferita dopo essersi ribaltata con una Smart ed è stata trasportata in ospedale, non è grave. Vigili urbani e pompieri ...