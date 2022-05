Verso Sud, Scudieri (Adler): 100 euro di produzione automotive nel Mezzogiorno ne generano 650 a livello nazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) “Il Mezzogiorno mostra ancora un gap infrastrutturale significativo. Tuttavia, proprio al Sud gli investimenti industriali generano ricadute proporzionalmente più significative che nel resto del Paese”. È quanto dichiara Paolo Scudieri, presidente di Adler – gruppo leader mondiale nella componentistica automotive – in occasione di “Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, forum realizzato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e The european House – Ambrosetti a Sorrento. “Il Mezzogiorno ha un ruolo significativo nella filiera automotive e l’importanza della filiera dell’auto per la manifattura meridionale è dimostrabile dall’elevata ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) “Ilmostra ancora un gap infrastrutturale significativo. Tuttavia, proprio al Sud gli investimenti industrialiricadute proporzionalmente più significative che nel resto del Paese”. È quanto dichiara Paolo, presidente di– gruppo leader mondiale nella componentistica– in occasione di “Sud. La strategiapea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, forum realizzato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e Thepean House – Ambrosetti a Sorrento. “Ilha un ruolo significativo nella filierae l’importanza della filiera dell’auto per la manifattura meridionale è dimostrabile dall’elevata ...

