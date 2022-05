Giro d’Italia 2022, Nibali: “Mi ritiro a fine anno” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Volevo annunciare che questo sarà il mio ultimo Giro d’Italia e probabilmente mi ritiro a fine stagione”. Vincenzo Nibali, 37 anni, annuncia così al termine della 5/a tappa del Giro d’Italia a Messina, sua città natale, il ritiro dal ciclismo professionistico a fine stagione. In carriera Nibali ha vinto due edizioni del Giro (2013 e 2016), un Tour de France (2014) e una Vuelta (2010). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Volevo annunciare che questo sarà il mio ultimoe probabilmente mistagione”. Vincenzo, 37 anni, annuncia così al termine della 5/a tappa dela Messina, sua città natale, ildal ciclismo professionistico astagione. In carrieraha vinto due edizioni del(2013 e 2016), un Tour de France (2014) e una Vuelta (2010). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

