Advertising

Adnkronos

Così l'ad di, Marco D'Alessandris, in occasione di Toys Milano & Bay - B, il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia. Per ...... presieduta da Giampiero Marzilli, segretario Simone, ha organizzato la raccolta che è stata ...all'aiuto di diverse famiglie di Rocca d'Arce ed Arce sono stati raccolti indumenti e. ... Rocco Giocattoli a Toys Milano, per settore cammino sempre più inclusivo e sostenibile Così l’ad di Rocco Giocattoli, Marco D’Alessandris, in occasione di Toys Milano & Bay-B, il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia. Per ...Arisa e Rocco Siffredi, il siparietto in video Qualche settimana fa l’ex giudice di X Factor ha passato in rassegna i suoi giocattoli sessuali. E lo ha fatto con grande ironia: “Stamattina – ha detto ...