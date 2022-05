Lotito: «Nemmeno se regalassimo i biglietti, avremmo il pienone allo stadio» (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio. Oggi è il suo compleanno. “Questo è un campionato avvincente, dovremmo essere tutti contenti, non c’è niente di scontato né al vertice, né in fondo alla classifica, è ancora tutto aperto. La Lazio ha sempre veleggiato nell’alta classifica, tra il quarto, il quinto massimo sesto posto. Abbiamo sempre partecipato alle competizioni europee quindi non capisco questo atteggiamento ostile che non ha senso“. Sulla contestazione da parte dei tifosi: “Non è un problema del prezzo del biglietto, capisco anche la crisi economica, però non so neanche se li regalassimo tutti i biglietti se ci sarebbe il pienone. Ho fatto le campagne più favorevoli ai tifosi ma non mi sembra che ci sia lo stadio sempre ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Lazio, Claudio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio. Oggi è il suo compleanno. “Questo è un campionato avvincente, dovremmo essere tutti contenti, non c’è niente di scontato né al vertice, né in fondo alla classifica, è ancora tutto aperto. La Lazio ha sempre veleggiato nell’alta classifica, tra il quarto, il quinto massimo sesto posto. Abbiamo sempre partecipato alle competizioni europee quindi non capisco questo atteggiamento ostile che non ha senso“. Sulla contestazione da parte dei tifosi: “Non è un problema del prezzo del biglietto, capisco anche la crisi economica, però non so neanche se litutti ise ci sarebbe il. Ho fatto le campagne più favorevoli ai tifosi ma non mi sembra che ci sia losempre ...

