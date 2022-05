“Giorni tremendi”. Lorella Boccia, la notizia sulla sua salute preoccupa i fan (Di lunedì 9 maggio 2022) Poche mesi fa, lo scorso ottobre, Lorella Boccia e Niccolò Presta avevano realizzato il loro sogno più grande, quello di diventare genitori. Si erano conosciuti nel 2016 dietro le quinte del programma Ciao Darwin e da quel momento sono si sono più lasciati. Dopo due anni, durante un viaggio in Kenya, era arrivata la romantica proposta di matrimonio, alla quale avevano fatto seguito i fiori d’arancio. La coppia si era sposata nel 2019 a Roma: alla cerimonia hanno partecipato tantissime star italiane. E pochi mesi fa è arrivata la piccola Luce Althea. Una felicità indescrivibile per Lorella Boccia e Niccolò Presta, che dopo qualche giorno avevano lasciato l’ospedale. E lei aveva voluto condividere nelle Storie di Instagram il video del suo ritorno a casa insieme alla piccola Luce Althea e al marito. “Tornando a casa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Poche mesi fa, lo scorso ottobre,e Niccolò Presta avevano realizzato il loro sogno più grande, quello di diventare genitori. Si erano conosciuti nel 2016 dietro le quinte del programma Ciao Darwin e da quel momento sono si sono più lasciati. Dopo due anni, durante un viaggio in Kenya, era arrivata la romantica proposta di matrimonio, alla quale avevano fatto seguito i fiori d’arancio. La coppia si era sposata nel 2019 a Roma: alla cerimonia hanno partecipato tantissime star italiane. E pochi mesi fa è arrivata la piccola Luce Althea. Una felicità indescrivibile pere Niccolò Presta, che dopo qualche giorno avevano lasciato l’ospedale. E lei aveva voluto condividere nelle Storie di Instagram il video del suo ritorno a casa insieme alla piccola Luce Althea e al marito. “Tornando a casa, ...

