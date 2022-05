Ritrovato il corpo di un uomo a Taipana

Leggi su udine20

(Di domenica 8 maggio 2022) E’ statoilsenza vita di unquesta mattina in zona impervia in comune di. La chiamata è arrivata dai Carabinieri dicontattati da alcuni cacciatori che avrebbero effettuato il ritrovamento. Allertate quindi la Guardia di Finanza di Sella Nevea per territorio di competenza e la stazione di Udine del Soccorso Alpino (alle 10.20 circa) che si stanno recando sul posto a Plasencis, frazione di. Al momento non sono noti dettagli, né sul punto preciso del ritrovamento, né sull’identità dell’. Seguiranno aggiornamenti