Calciomercato Serie A LIVE: ultimo tango Dybala, il futuro di Correa e Zaniolo, Di Maria-Juve (Di domenica 8 maggio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 8 MAGGIO Calciomercato Juventus, resta vivo l’interesse per l’argentino Di Maria (CLICCA QUI)Per Zaniolo c’è anche l’ipotesi permanenza, il fantasista pensa al rinnovo (CLICCA QUI)Calciomercato Inter, riflessioni in corso sul riscatto del Tucu Correa (CLICCA QUI)Dybala, si avvicina ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 8 MAGGIOntus, resta vivo l’interesse per l’argentino Di(CLICCA QUI)Perc’è anche l’ipotesi permanenza, il fantasista pensa al rinnovo (CLICCA QUI)Inter, riflessioni in corso sul riscatto del Tucu(CLICCA QUI), si avvicina ...

Advertising

sportface2016 : Il Corriere dello Sport - L'#Inter è chiamata a chiudere la sessione estiva di #calciomercato con un attivo utile d… - SerieBNewsCom : Il destino di #Fagioli e #Miretti nei pensieri ??della #Juve: cosa accadrà - SerieBNewsCom : #Lecce, suggestione #Balotelli: le cifre ?? dell'affare - forzaroma : L'ex allenatore di #Kokcu: 'Ha un accordo in #SerieA'. Il turco frena: 'Non so niente' #ASRoma #RomaFeyenoord - fantapiu3 : I Voti #fantacalcio di #FSATorino della 36ª giornata #pagelle #SerieA #votifantacalcio #TorinoNapoli… -