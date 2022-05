F1 GP Miami, risultati e classifica prove libere 2: Russell il più veloce davanti a Leclerc (Di sabato 7 maggio 2022) I risultati e la classifica della seconda sessione di prove libere per quanto riguarda il GP di Miami 2022 di Formula 1. E’ George Russell il più veloce nelle fp2; il pilota della Mercedes ha chiuso con il tempo di 1:29.938 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, lontano +0.106 dalla vetta. Terza posizione per Sergio Perez, che con la sua Red Bull ha chiuso con un ritardo di +0.212, seguito da un Lewis Hamilton ritrovato (+0.241). Tanti colpi di scena ed errori in questa seconda sessione. Incidente per Carlos Sainz ad inizio prove e ancora problemi al motore per la Red Bull di Max Verstappen, che ha iniziao a prendere fuoco costringendo il pilota a ritirarsi ai box. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ie ladella seconda sessione diper quanto riguarda il GP di2022 di Formula 1. E’ Georgeil piùnelle fp2; il pilota della Mercedes ha chiuso con il tempo di 1:29.938alla Ferrari di Charles, lontano +0.106 dalla vetta. Terza posizione per Sergio Perez, che con la sua Red Bull ha chiuso con un ritardo di +0.212, seguito da un Lewis Hamilton ritrovato (+0.241). Tanti colpi di scena ed errori in questa seconda sessione. Incidente per Carlos Sainz ad inizioe ancora problemi al motore per la Red Bull di Max Verstappen, che ha iniziao a prendere fuoco costringendo il pilota a ritirarsi ai box. Di seguito la ...

