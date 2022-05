Van der Poel è la prima maglia rosa del Giro (Di venerdì 6 maggio 2022) VISEGRAD (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Mathieu Van Der Poel vince la prima tappa del Giro d'Italia 2022, la Budapest-Visegrad di 195 chilometri. Il fuoriclasse olandese della Alpecin-Fenix batte in volata Biniam Girmay (Intermarchè Wanty Gobert Materiaux) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), terzo approfittando della caduta dell'australiano Caleb Ewan a pochi metri dal traguardo. Van Der Poel è dunque la prima maglia rosa dell'edizione numero 105 del Giro. Sesto posto per il grande favorito per la classifica finale Richard Carapaz, mentre Diego Ulissi è ottavo davanti ad Andrea Vendrame. Domani è in programma la seconda frazione in Ungheria della corsa Rcs, una cronometro individuale di 9,2 chilometri tra le strade di Budapest.– foto LivePhotoSport – ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) VISEGRAD (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Mathieu Van Dervince latappa deld'Italia 2022, la Budapest-Visegrad di 195 chilometri. Il fuoriclasse olandese della Alpecin-Fenix batte in volata Biniam Girmay (Intermarchè Wanty Gobert Materiaux) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), terzo approfittando della caduta dell'australiano Caleb Ewan a pochi metri dal traguardo. Van Derè dunque ladell'edizione numero 105 del. Sesto posto per il grande favorito per la classifica finale Richard Carapaz, mentre Diego Ulissi è ottavo davanti ad Andrea Vendrame. Domani è in programma la seconda frazione in Ungheria della corsa Rcs, una cronometro individuale di 9,2 chilometri tra le strade di Budapest.– foto LivePhotoSport – ...

