Salute | lungo la Via degli Dei per sensibilizzare sulle spondiloartriti

Advertising

erreelleci : @VivianaZec @GiacomoGorini Sono contento per te. soprattutto perchè ti informi sui social e no n leggendo lancet o… - Pollon__11 : @AlbertoBelfiori Ho avuto una collega depressa cronica e con tutta la buona volontà a lungo andare,ti logorano perc… - LuigiEmanueleDi : RT @gdt62: Chi legge #libri, vive più a lungo ?@Ivrea2022? #CIDL2022 #Ivrea22 ?@MiC_Italia? ?@ArchOlivetti? ?@Fond_A_Olivetti? ?@EdComu… - ArchOlivetti : RT @gdt62: Chi legge #libri, vive più a lungo ?@Ivrea2022? #CIDL2022 #Ivrea22 ?@MiC_Italia? ?@ArchOlivetti? ?@Fond_A_Olivetti? ?@EdComu… - FelixCannas : Chi legge libri, vive più a lungo: le ricerche della scienza #Longevità -

...sempre più efficace perché non accada mai più di dover piangere morti sul lavoro ma neanche... dal rispetto delle norme di prevenzione,e sicurezza nei luoghi di lavoro, del rispetto dell'...Uno spazio dedicato allae al movimento è il talk show 'Mens sana in corpore sano', che si ... La corsa si snoderàdue itinerari: quello di partenza si snoderà su corso De Gasperi, piazza ...Progetto promosso da Novartis punta a sensibilizzare su una patologia che spesso viene confusa con un banale mal di schiena ...Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - "L'Italia è un paese molto importante per Merck" gruppo farmaceutico "attivo nel Paese dal 1906. Abbiamo dunque una lunga storia e una grande eredità di cui siamo ...