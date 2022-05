Riforma reclutamento e formazione | sindacati sul piede di guerra | il 9 maggio tentativo di conciliazione Se fallisce sarà sciopero

Advertising

CorriereUniv : Ci saranno solo due possibilità di diventare docenti. I sindacati hanno proclamato lo sciopero generale per le nuov… - scuolainforma : Pittoni su riforma reclutamento: ‘I docenti con esperienza devono essere assunti’ - mariopittoni : Reclutamento docenti, Floridia approva il piano Bianchi e punta sui concorsi. La Lega pressa per modificare la rifo… - riorosso2001 : Riforma reclutamento, Buondonno (SI): “Non va nulla, il governo Draghi continua ad aggredire la scuola italiana” [I… - LetiziaQuintas : RT @orizzontescuola: Riforma reclutamento, Buondonno (SI): “Non va nulla, il governo Draghi continua ad aggredire la scuola italiana” [INTE… -

Orizzonte Scuola

"Scendiamo in piazza perché siamo contro questa, che vogliamo cambiare, perché è sbagliata sule allunga i tempi per diventare insegnante, dimentica la questione del precariato ...... stiamo lavorando su unache non classifichi i nostri saperi in modo non più attuale: se i ... "Se il problema delè il concorso universitario, dovremo affrontare anche il ... Riforma reclutamento, Buondonno (SI): “Non va nulla, il governo Draghi continua ad aggredire la scuola italiana” [INTERVISTA] Riforma reclutamento, Pittoni contesta il provvedimento: 'I docenti con esperienza vanno assunti, non cacciati per ridurre i costi'.La ministra dell'Università e della Ricerca all'inaugurazione del 401esimo anno accademico dell'Università di Cagliari ...