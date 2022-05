Barra | scoperta serra di marijuana | arrestato un 31enne

(Di giovedì 5 maggio 2022) Cronaca di Napoli: la Polizia ha scoperto 7 piantine dicoltivata in unapresso l’abitazione di un uomo. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Gerardo Chiaromonte presso l’abitazione di un uomo. Lì hanno scoperto 7 piantine di

Advertising

ottopagine : Barra, scoperta una serra di marijuana: arrestato un uomo #Napoli - Torrechannelit : Napoli – Barra: scoperta una serra di marijuana, arrestato un uomo - Peppetala : Il mio primo post twitter per capire se la censura è davvero finita. Quindi le elezioni americane sono state rubat… -

Ottopagine

Transmedia perspectives on Eurovision (3 - 4 maggio, a cura di Luca, Giulia Carluccio, Giulia ...molto presto la loro presenza sull'isola, Donna li invita 'amabilmente' a rimettersi in ...Credo nel percorso di crescita, di, di studio. Cerco di migliorarmi per essere sempre di ... Ecco la lista di cantanti e ospiti Barbascura X Francescae Claudio Santamaria Vai alla ... Barra, scoperta una serra di marijuana: arrestato un uomo NAPOLI - Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Gerardo Chiaromonte presso l’abitazione di un uom ...