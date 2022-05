Nell’ultimo trimestre acquisti online per 33 mln italiani, spesa 2022 a 46 mld (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 33,3 milioni gli italiani hanno acquistato online Nell’ultimo trimestre, +9,6 milioni rispetto al periodo pre-pandemia, con un trend che proietta per il 2022 una crescita del +14% per un valore di 45,9 miliardi di euro. Con questi risultati la penetrazione dell’online sul totale acquisti Retail (prodotti e servizi) nel 2022 dovrebbe superare l’11%. Lo indica l’ultima indagine dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano, che evidenzia come gli acquisti di prodotto segnano un +10% rispetto al 2021 e arrivano a 40 miliardi, mentre i servizi valgono 11,9 miliardi (+28% rispetto al 2021) grazie ai segnali di ripresa già evidenziati lo scorso anno. Fra i prodotti i settori ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 33,3 milioni glihanno acquistato, +9,6 milioni rispetto al periodo pre-pandemia, con un trend che proietta per iluna crescita del +14% per un valore di 45,9 miliardi di euro. Con questi risultati la penetrazione dell’sul totaleRetail (prodotti e servizi) neldovrebbe superare l’11%. Lo indica l’ultima indagine dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano, che evidenzia come glidi prodotto segnano un +10% rispetto al 2021 e arrivano a 40 miliardi, mentre i servizi valgono 11,9 miliardi (+28% rispetto al 2021) grazie ai segnali di ripresa già evidenziati lo scorso anno. Fra i prodotti i settori ...

curiosamen : RT @chiaralucetw: #1maggio quasi 200 morti in Italia sul lavoro nell’ultimo trimestre. Migliaia di persone senza stipendio da mesi perché s… - Fab_True_Enough : @andrepaltry @gpcec Una COD al 2026 mi sembra un po' ottimistica; potrebbe esserci ma forse nell'ultimo trimestre. - BMussatti : RT @chiaralucetw: #1maggio quasi 200 morti in Italia sul lavoro nell’ultimo trimestre. Migliaia di persone senza stipendio da mesi perché s… - Wolf09722148 : RT @chiaralucetw: #1maggio quasi 200 morti in Italia sul lavoro nell’ultimo trimestre. Migliaia di persone senza stipendio da mesi perché s… - dalma1954 : RT @chiaralucetw: #1maggio quasi 200 morti in Italia sul lavoro nell’ultimo trimestre. Migliaia di persone senza stipendio da mesi perché s… -