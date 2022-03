Lol 2 | Tess Masazza risponde alle critiche con un video autoironico

Leggi su diredonna

(Di martedì 1 marzo 2022) Le prime quattro puntate della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori sono uscite soltanto da pochi giorni, ma i comici che compongono cast del programma hanno già fatto impazzire il pubblico. Tra sketch divertenti e nuovi tormentoni, gli spettatori hanno già individuato il proprio concorrente preferito. Ma tra loro c’è una persona che non ha convinto del tutto:. Che, dopo giorni di silenzio, ha volutore, ma a modo suo. La giovane comica, star di YouTube e Instagram, è stata al centro delle polemiche a causa della sua quasi inesistente partecipazione all’interno del programma. C’è chi l’ha accusata di essere una “spettatrice pagata” (come è stata definita dal Corriere della Sera); chi l’ha ritenuta non all’altezza degli altri concorrenti; chi addirittura si è ...