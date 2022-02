Ucraina, anche l’ex campione del mondo di boxe Lomachenko imbraccia le armi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si allunga la lista degli sportivi che si uniscono alla difesa dell’Ucraina in seguito all’invasione della Russia cominciata qualche giorno fa. anche Vasiliy Lomachenko, infatti, ha imbracciato le armi, unendosi ad un battaglione di difesa vicino a Odessa, dopo essere rientrato in patria dalla Grecia. “Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasil Lomachenko è uno di questi”, si legge nel post pubblicato dallo stesso 34enne ex campione del mondo dei pesi leggeri, in cui lo si vede ritratto vestito con la tuta mimetica e un fucile a tracolla. Lomachenko, quindi, si unisce ad altri sportivi che hanno voluto prestare il proprio servizio per difendere l’Ucraina, ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si allunga la lista degli sportivi che si uniscono alla difesa dell’in seguito all’invasione della Russia cominciata qualche giorno fa.Vasiliy, infatti, hato le, unendosi ad un battaglione di difesa vicino a Odessa, dopo essere rientrato in patria dalla Grecia. “Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasilè uno di questi”, si legge nel post pubblicato dallo stesso 34enne exdeldei pesi leggeri, in cui lo si vede ritratto vestito con la tuta mimetica e un fucile a tracolla., quindi, si unisce ad altri sportivi che hanno voluto prestare il proprio servizio per difendere l’, ...

