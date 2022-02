Quelli che su La7 dicono che i russi si impegnano «a non spaventare la gente» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il fatto che certe cose si dicano in un programma di intrattenimento popolare, in favore di un’audience in bigodini nell’incombenza del soffritto, anziché dal palco di un convegno accademicamente impettito, non solo non scrimina ma semmai aggrava lo sproposito. E così se a Tele5Stelle (La7 è dicitura ormai decettiva), in faccia a un’impassibile conduttora, l’influencer Andrea Purgatori dicesse che in Ucraina i russi si stanno impegnando «a non spaventare la gente», gravemente sbaglierebbe chi facesse spallucce pensando che dopotutto è soltanto roba da trivio, modestamente oscena ma incapace di male duraturo come lo scaracchio nell’acquasantiera. La raffinata contraffazione storica, l’articolato esperimento negazionista, il sapiente bianchetto sul reportage altrimenti impresentabile, sono gli strumenti invalsi con cui si cancellano le ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il fatto che certe cose si dicano in un programma di intrattenimento popolare, in favore di un’audience in bigodini nell’incombenza del soffritto, anziché dal palco di un convegno accademicamente impettito, non solo non scrimina ma semmai aggrava lo sproposito. E così se a Tele5Stelle (La7 è dicitura ormai decettiva), in faccia a un’impassibile conduttora, l’influencer Andrea Purgatori dicesse che in Ucraina isi stanno impegnando «a nonla», gravemente sbaglierebbe chi facesse spallucce pensando che dopotutto è soltanto roba da trivio, modestamente oscena ma incapace di male duraturo come lo scaracchio nell’acquasantiera. La raffinata contraffazione storica, l’articolato esperimento negazionista, il sapiente bianchetto sul reportage altrimenti impresentabile, sono gli strumenti invalsi con cui si cancellano le ...

