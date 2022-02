Muore in una sparatoria il rapper Snootie Wild: chi era? Mistero sulle dinamiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il rapper Snootie Wild è morto dopo aver ricevuto un colpo d’arma da fuoco al collo. Ad informare dell’accaduto è stato un post sul suo profilo Instagram. Il fatto è accaduto Venerdì 25 Febbraio a Huston, Texas. Inizialmente era stato dichiarato in condizioni critiche dopo essere stato ritrovato dalla Polizia locale in un fossato. La triste notizia è stata annunciata sul suo profilo Instagram il giorno dopo, Sabato 26, dove il rapper è stato salutato così: “Il tuo corpo è andato, ma il tuo NOME & EREDITÀ vivrà per sempre! ? #TeamYayo4Life?” La Polizia è arrivata sul luogo dell’incidente alle 2 del mattino di Venerdì; la KTRK-TV, un affiliato alla ABC di Huston ha affermato che la segnalazione è partita da un sistema automatico per la rilevazione di colpi d’arma da fuoco. Un ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilè morto dopo aver ricevuto un colpo d’arma da fuoco al collo. Ad informare dell’accaduto è stato un post sul suo profilo Instagram. Il fatto è accaduto Venerdì 25 Febbraio a Huston, Texas. Inizialmentestato dichiarato in condizioni critiche dopo essere stato ritrovato dalla Polizia locale in un fossato. La triste notizia è stata annunciata sul suo profilo Instagram il giorno dopo, Sabato 26, dove ilè stato salutato così: “Il tuo corpo è andato, ma il tuo NOME & EREDITÀ vivrà per sempre! ? #TeamYayo4Life?” La Polizia è arrivata sul luogo dell’incidente alle 2 del mattino di Venerdì; la KTRK-TV, un affiliato alla ABC di Huston ha affermato che la segnalazione è partita da un sistema automatico per la rilevazione di colpi d’arma da fuoco. Un ...

