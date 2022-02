Lecce | rider multata 70 volte mentre consegna cibo per lavoro

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Settanta le multe accumulate da undurante l’orario di. La poverina stava portando ilai clienti ma la telecamera non conosce pietà. La telecamera all’incrocio tra Viale dell’Università e Viale Gallipoli anon conosce pietà e non fa distinzioni. E così la 23enne Shabi Callanchan si è presa la bellezza di L'articolo proviene da Leggilo.org.

...Repubblica ) da diverso tempo fa le consegne di sushi a domicilio per un noto ristorante di. ... Le associazioni dei consumatori approfondimento Torino,vincono causa contro Uber Italy Un ...Shabi ha 23 anni e consegna sushi a domicilio a. Ma i soldi guadagnati con sacrificio nell'ultimo anno dovrà spenderli per pagare 70 multe, tante sono le volte che la giovaneha commesso sempre la stessa infrazione, svoltando su una ...Scontro frontale tra un'auto e uno scooter nei pressi del Palazzetto dello Sport di Lecce. A bordo della due ruote c'era un rider: è lui che ha avuto la peggio nello scontro ed è stato accompagnato in ...