Calciomercato Milan, Kessie ad un passo da un top club europeo! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com. Sono giorni decisivi per capire dove il centrocampista ivoriano giocherà nella prossima stagione. le indiscrezioni circolate già questa mattina Spagna hanno ora trovato conferme: il Barcellona sta effettivamente intensificando i contatti con l’entourage di Kessie in modo da portarlo alla corte di Xavi. I Blaugrana restano dunque in pole per assicurarsi le prestazioni del centrocampista rossonero, ma al contempo non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva dall’ivoriano. Calciomercato Kessie BarcellonaProposta faraonica dal Barcellona: le cifre Il club catalano non vuole badare a spese per Kessie ed ha messo sul piatto 6,5 milioni a stagione per convincere l’ivoriano. Una mossa astuta ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com. Sono giorni decisivi per capire dove il centrocampista ivoriano giocherà nella prossima stagione. le indiscrezioni circolate già questa mattina Spagna hanno ora trovato conferme: il Barcellona sta effettivamente intensificando i contatti con l’entourage diin modo da portarlo alla corte di Xavi. I Blaugrana restano dunque in pole per assicurarsi le prestazioni del centrocampista rossonero, ma al contempo non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva dall’ivoriano.BarcellonaProposta faraonica dal Barcellona: le cifre Ilcatalano non vuole badare a spese pered ha messo sul piatto 6,5 milioni a stagione per convincere l’ivoriano. Una mossa astuta ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | .@acmilan, il @FCBarcelona intensifica i contatti con #Kessie: nuova offerta sul piatto - cmdotcom : #Conte si gode #Kulusevski: rimpianto, più che dalla #Juve, per il #Milan - cmdotcom : Napolimania: le lamentele sull'arbitro di #Pioli e #Maldini, l'idea #Orsato... Speriamo il #Milan non abbia aiuti… - cmercatoweb : #Kessie, il #Barcellona in pole per l'ivoriano ?? - WithYouFC : RT @DiMarzio: #Calciomercato | .@acmilan, il @FCBarcelona intensifica i contatti con #Kessie: nuova offerta sul piatto -