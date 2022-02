Ucraina, De Zerbi e il suo staff hanno lasciato Kiev: sono in viaggio verso un luogo sicuro (Di domenica 27 febbraio 2022) Il peggio sembra ormai alle spalle per Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ed il suo staff. L’ex allenatore del Sassuolo è infatti rimasto bloccato in Ucraina una volta scoppiata la guerra con la Russia ed ha vissuto giorni non facile. Come appreso dall’ANSA, tuttavia, la spedizione ha finalmente lasciato Kiev ed è attualmente in viaggio verso un luogo sicuro. A giocare un ruolo fondamentale in questa vicenda – prosegue l’ANSA – è stata l’Uefa, che ha collaborato con il presidente della Federcalcio italiana Gabriele Gravina. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Il peggio sembra ormai alle spalle per Roberto De, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ed il suo. L’ex allenatore del Sassuolo è infatti rimasto bloccato inuna volta scoppiata la guerra con la Russia ed ha vissuto giorni non facile. Come appreso dall’ANSA, tuttavia, la spedizione ha finalmenteed è attualmente inun. A giocare un ruolo fondamentale in questa vicenda – prosegue l’ANSA – è stata l’Uefa, che ha collaborato con il presidente della Federcalcio italiana Gabriele Gravina. SportFace.

