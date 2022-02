La La Land vs Moonlight | la gaffe degli Oscar e i motivi di un trionfo inaspettato

(Di sabato 26 febbraio 2022) La notte2017 culminava nel famigerato scambio di buste per il premio al miglior film: analizziamo le ragioni del colpo di scena che portò alla vittoria di. Qualunque classifica dei momenti più clamorosi nella storianon potrebbe che includere, al primo posto, il 'drammatico' epilogo della notte del 26 febbraio 2017. Episodi come il miracoloso ex aequo fra Katharine Hepburn e Barbra Streisand, il rifiuto per interposta persona di Marlon Brando o la vittoria di Crash a scapito di Brokeback Mountain impallidiscono di fronte al totale caos generato dagli ultimi otto, fatidici minuti della cerimonia dell'ottantanovesima edizioneAcademy Award. Per chi, tra il 2017 e oggi, abbia trascorso la propria esistenza in un solitario eremo tibetano e non abbia ...

Advertising

Rospo_85 : @stefsemeria Posso essere d'accordo sul fatto che alcuni dei titoli citati siano stati sopravvalutati ma che La La… - haeremaii : La la land meritava di vincere come miglior film agli oscar invece di moonlight - heavll : Ma vi ricordate quando annunciarono come film vincitore agli Oscar la la land e invece era moonlight -

Ultime Notizie dalla rete : Land Moonlight

Movieplayer.it

Però diciamo la verità: moltil'hanno già dimenticato. Quell'anno l'Oscar doveva lo meritava l'agrodolce realismo magico di La La. Per molti sopravvalutato anch'esso, ma secondo noi ...... ascoltò i tecnici Nasa dire 'Reached'. Oltre 25 ore di trasmissione, dallo studio 3 di via ... Si è raccontato nell'autobiografia "Mister- Confessioni di un telecronista lunatico", ...The director of “Moonlight” discusses the recent flourishing of Black cinema, a formative lesson about movie sound, and how he lights dark skin.The Panama City Beach City Council on Thursday voted to annex a 3.4-acre parcel of land located in unincorporated Bay County for more housing.