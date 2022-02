Dramma in Campania | frontale contro auto | muore a 16 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ancora unin, ancora una giovane vittima spezzata. Nella giornata di ieri, nell’avellinese, Sabatino Armieri, si è scontrato frontalmente con un’che procedeva in senso contrario lungo via Scheta a Forino. Avellino, Sabatinoa 16L’impatto è stato devastante. Il giovane, che a bordo del suo scooter, è stato sbalzato per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.