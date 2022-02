Barù pronto a lasciare il GF Vip se non esce la verità: ha già avvertito gli autori (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come sempre accade, dopo la puntata del GF Vip 6 i vipponi commentano quanto avvenuto in diretta e mai come stanotte Barù è stato così deciso e categorico. Ma va fatto un doveroso passo indietro, all’ormai famosa, presunta e “gravissima” frase che pronunciata da Nathaly Caldonazzo. Sono giorni che nella Casa, e quindi fuori, non si parla d’altro ma ogni volta che i concorrenti iniziavano a parlarne la regia censurava o abbassava i microfoni. Da qui la curiosità dei telespettatori. Poi, nel corso della 44esima diretta, e precisamente durante le nomination, Sophie Codegoni ha finalmente parlato: “Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come sempre accade, dopo la puntata del GF Vip 6 i vipponi commentano quanto avvenuto in diretta e mai come stanotteè stato così deciso e categorico. Ma va fatto un doveroso passo indietro, all’ormai famosa, presunta e “gravissima” frase che pronunciata da Nathaly Caldonazzo. Sono giorni che nella Casa, e quindi fuori, non si parla d’altro ma ogni volta che i concorrenti iniziavano a parlarne la regia censurava o abbassava i microfoni. Da qui la curiosità dei telespettatori. Poi, nel corso della 44esima diretta, e precisamente durante le nomination, Sophie Codegoni ha finalmente parlato: “Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho ...

