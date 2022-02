Juventus, colpo da 90 a centrocampo in estate: tre nomi sul piatto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Calciomercato Juventus: in vista della prossima stagione, i bianconeri pensano a un super colpo a centrocampo Come riferito da Tuttosport, per l’estate la Juve ha intenzione di mettere a segno un colpo da 90 a centrocampo, che possa risultare decisivo anche in fase realizzativa. Non solo tanti gol, ma anche assist e giocate ad imbeccare la bocca di fuoco di Dusan Vlahovic, che fin qui ha ricevuto pochi palloni giocabili nella sua esperienza bianconera. Tre profili su tutti: Pogba, che dovrebbe però almeno dimezzarsi lo stipendio attualmente percepito, Zaniolo, che preferirebbe restare in Serie A in caso di cessione, e Milinkovic Savic, compagno di Nazionale del numero 7 ma difficile da strappare a uno come Lotito. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Calciomercato: in vista della prossima stagione, i bianconeri pensano a un superCome riferito da Tuttosport, per l’la Juve ha intenzione di mettere a segno unda 90 a, che possa risultare decisivo anche in fase realizzativa. Non solo tanti gol, ma anche assist e giocate ad imbeccare la bocca di fuoco di Dusan Vlahovic, che fin qui ha ricevuto pochi palloni giocabili nella sua esperienza bianconera. Tre profili su tutti: Pogba, che dovrebbe però almeno dimezzarsi lo stipendio attualmente percepito, Zaniolo, che preferirebbe restare in Serie A in caso di cessione, e Milinkovic Savic, compagno di Nazionale del numero 7 ma difficile da strappare a uno come Lotito. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

