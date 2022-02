Un Posto al Sole | anticipazioni 24 febbraio | la preda di Roberto Ferri

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Unaldella puntata di giovedì 24ha già scelto la sua prossima. Virginia ha deciso di raggiungere Riccardo a Napoli, ma il momento è molto concitato. Il medico e Rossella stanno facendo i conti con la difficile situazione di Corrado, l’amico della dottoressa dei tempi del liceo. La moglie di Riccardo, inoltre, potrebbe scombussolare gli equilibri già abbastanza precari della coppia.(via screenshot)Intanto, Katia e Franco hanno scelto di prendere due decisioni molto importanti per cercare di preservare le situazioni familiari. Il bacio, infatti, non ha influito nella relazione di amicizia instaurata tra i due, ma al marito di Angela sono sorti ...

Advertising

NicolaVolani : ?? ?? Gli ultimi raggi di Sole, visti da un posto speciale ?? #standuppaddle #sup #paddleboarding #paddle… - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - Brujilda88 : RT @RamboRosaria: Günaydin ?? Questo è il posto che il Sole ?? scelse per la sua eclissi a quel tempo...??.Da allora l eclissi fu conside… - redazionetvsoap : - adventuresann1 : RT @AnnalisaAntas: Un posto al sole. -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

... a 2lunghezze dalla zona play out, un vantaggio assottigliatosi dopo 4 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 9 partite disputate in campionato. Il Renate invece è sceso al quarto, a - 2 ...Anticipazioni puntata di Unalin onda giovedì 24 febbraio 2022 Giovedì 24 febbraio 2022 , su Rai 3 , Unalci propone un tentativo di riavvicinamento, un uomo sempre più suscettibile e... qualcosa da ...I salentini, visti gli scontri diretti, scivolano in qurta posizione. Gara nata male con lo svantaggio dopo solo 30 secondi. Domenica si torna in campo nella sfida con il Monza. Un Lecce arrembante ...“Tutti insieme possiamo disegnare una città un po’ più per i giovani”. E’ l’auspicio con il quale l’assessore alle Politiche Giovanili, Stefano Luogo, chiude il suo intervento nel corso del consiglio ...