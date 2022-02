LIVE Sinner-Murray 7-5 1-0, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: immediato break dell’azzurro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Murray affossa il rovescio. E’ il momento di Sinner di creare l’allungo decisivo. A-40 Murray si salva in allungo dopo il recupero di Sinner vicino a rete. 40-40 Se ne va la palla break. 30-40 Doppio fallo di Murray ed altra palla break. 30-30 Murray esce male dal servizio e sbaglia subito. 30-15 Dritto vincente di Murray. 2-0 Sinner tiene il servizio e conferma il break. 40-15 Ennesima smorzata vincente di Jannik. 30-15 Ancora un buon dritto di Sinner. 15-15 Sinner va lungo con il dritto. 1-0 break DI Sinner! Favolosa palla corta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40affossa il rovescio. E’ il momento didi creare l’allungo decisivo. A-40si salva in allungo dopo il recupero divicino a rete. 40-40 Se ne va la palla. 30-40 Doppio fallo died altra palla. 30-30esce male dal servizio e sbaglia subito. 30-15 Dritto vincente di. 2-0tiene il servizio e conferma il. 40-15 Ennesima smorzata vincente di Jannik. 30-15 Ancora un buon dritto di. 15-15va lungo con il dritto. 1-0DI! Favolosa palla corta di ...

