Di Maio | Crisi ucraina ha impatto sui prezzi del gas

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 febbraio 2022 "Il gas russo che arriva in Italia transita interamente attraverso l'. Le tensioni tra Russia ehannosuidel gas", così Dialla Camera per ...

Posizione che vale a Diun commento piccato del ministero degli Esteri russo: "Strana idea di diplomazia", quella di annullare vertici in piena. "Diplomazia non è mangiare piatti esotici ...Le tensioni tra Russia e Ucraina hanno impatto sui prezzi del gas", così Dialla Camera per riferire sulladell'Ucraina. / WebTv Camera(Teleborsa) - "Ieri la Germania ha annunciato che interromperà la certificazione del gasdotto. Oggi ho ordinato alla mia amministrazione di imporre sanzioni a Nord Stream 2 e ai suoi ...Botta e risposta oggi tra il ministero degli Esteri russo e la Farnesina, per quanto quella arrivata da Mosca nei confronti del ministro Luigi di Maio suoni come una stilettata di dubbio gusto. Di Mai ...