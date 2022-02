Teo Mammuccari, dopo le dichiarazioni su Rudy Zerbi il web si scatena e Mammuccari dice: gli avevo anticipato: “Ti massacro …” (Di martedì 22 febbraio 2022) Nei giorni scorsi Teo Mammuccari ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti, durante il gioco il Passaparolaccia. Ebbene, sembra proprio che quest’anno è stato introdotto all’interno di ogni puntata un gioco, chiamato proprio il Passaparolaccia. In cosa consiste? Le Iene, il gioco del Passaparolaccia crea un caso sui social Nel corso della prima puntata è stato Teo ha porre delle domande a Balen Rodriguez, la sua compagna d’avventura. Si è trattato di domande intime e su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, il tutto senza però fare alcun riferimento a persone ben specifiche. La scorsa puntata, è stato invece il turno di Teo Mammuccari che ha così risposto a delle domande poste da Belen. Ad un certo punto, sembra abbia parlato di due uomini, due colleghi e nei confronti di uno nello ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022) Nei giorni scorsi Teoha rilasciato dellemolto interessanti, durante il gioco il Passaparolaccia. Ebbene, sembra proprio che quest’anno è stato introdotto all’interno di ogni puntata un gioco, chiamato proprio il Passaparolaccia. In cosa consiste? Le Iene, il gioco del Passaparolaccia crea un caso sui social Nel corso della prima puntata è stato Teo ha porre delle domande a Balen Rodriguez, la sua compagna d’avventura. Si è trattato di domande intime e su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, il tutto senza però fare alcun riferimento a persone ben specifiche. La scorsa puntata, è stato invece il turno di Teoche ha così risposto a delle domande poste da Belen. Ad un certo punto, sembra abbia parlato di due uomini, due colleghi e nei confronti di uno nello ...

