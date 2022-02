Guendalina Tavassi parla delle violenze subite: “Attaccata perché ho denunciato” (Di martedì 22 febbraio 2022) Umberto D’Aponte stato arrestato e recluso in carcere a causa degli abusi e delle aggressioni ai danni della ex moglie, a cui anche i figli hanno assistito. E gli haters la considerano colpevole per aver rovinato la vita all'ex marito. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Umberto D’Aponte stato arrestato e recluso in carcere a causa degli abusi eaggressioni ai danni della ex moglie, a cui anche i figli hanno assistito. E gli haters la considerano colpevole per aver rovinato la vita all'ex marito. L'articolo proviene da DireDonna.

