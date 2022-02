Ascolti tv 21 febbraio 2022 | Makari | Grande Fratello Vip 6 - Dati Auditel

Advertising

VelvetMagIta : Ascolti tv lunedì 21 febbraio 2022: #Makari chiude con 24.4% ben oltre i 5 milioni. #GFVip al 22.9% con 3.5 milioni… - gianlu_79 : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di lunedì #21febbraio ?? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #21febbraio ?? - MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 21 febbraio 2022: Makari supera il Gf VIP, bene Presa diretta e Quarta Repubblica #ascoltiTV - zazoomblog : Ascolti Grande Fratello Vip 43esima puntata del 21 febbraio: Signorini contro la fiction di Rai1 - #Ascolti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

Doc Nelle tue mani continua a raccogliere consensi, come è evidente dagliche ottiene settimana dopo settimana. In occasione della quinta puntata, andata in onda lo scorso giovedì 17, la serie ha superato i 6.5 milioni di telespettatori con il 28.7% di ...tv di lunedì 212022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Makari " contro " Grande Fratello Vip 6 ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, lunedì 21...Nella giornata di lunedì 21 febbraio, presso il Tribunale di Ancona, si è tenuta un’altra udienza del processo pensale sul crack Banca Marche. L’avvocato Corrado Canafoglia ha ascoltato il teste ...Quindi voglio andarmene, spero che il pubblico mi ascolti”. Così la Ricciarelli a Davide dopo la puntata. Grande Fratello Vip, Montano tuona su Belli e la reazione di Signorini Nella puntata del 21 ...