"A casa a calci nel cu***": orrore contro Silvia Toffanin durante la sua "prima" a Striscia la Notizia (Di martedì 22 febbraio 2022) La prima puntata di Striscia la Notizia è andata. Per Silvia Toffanin, madrina assoluta di Verissimo, inizia una nuova fase in tv, dietro al bancone del tg satirico di Canale 5, dove arriva al fianco dell'inossidabile Ezio Greggio. Tanta emozione, nell'esordio di lunedì 21 febbraio, visto il ruolo in un'altra fascia molto importante (l'esperienza però durerà soltanto una settimana). I riflettori sono puntati su Silvia, che conosce bene la macchina televisiva: basta qualche puntata per ambientarsi e ritrovare la propria "comfort zone". E c'è già chi pensa ad una conduzione in prima serata. La Toffanin dimostra padronanza, bravura, talento. Inutile negarlo. Anche a Striscia la Notizia, format totalmente diverso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Lapuntata dilaè andata. Per, madrina assoluta di Verissimo, inizia una nuova fase in tv, dietro al bancone del tg satirico di Canale 5, dove arriva al fianco dell'inossidabile Ezio Greggio. Tanta emozione, nell'esordio di lunedì 21 febbraio, visto il ruolo in un'altra fascia molto importante (l'esperienza però durerà soltanto una settimana). I riflettori sono puntati su, che conosce bene la macchina televisiva: basta qualche puntata per ambientarsi e ritrovare la propria "comfort zone". E c'è già chi pensa ad una conduzione inserata. Ladimostra padronanza, bravura, talento. Inutile negarlo. Anche ala, format totalmente diverso ...

