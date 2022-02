Scuola: rischi statici, plesso chiuso nel Napoletano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Non c’è pace per gli alunni del plesso di via Gambardella dell’istituto comprensivo Alfieri di Torre Annunziata (Napoli). Già interessati dalla chiusura della Scuola per presunti rischi statici, i ragazzini oggi sono nuovamente stati costretti a rimanere a casa. Per i vigili del fuoco, che ieri sera sono intervenuti presso la struttura per una serie di verifiche, servono infatti ulteriori accertamenti in merito alle condizioni dello stabile, tanto da richiedere all’ufficio Tecnico del Comune di provvedere agi atti conseguenziali legati alla momentanea sospensione delle lezioni in presenza. Una situazione che arriva in un momento particolare, sia per la situazione politica che si sta vivendo al Comune (dove il sindaco e oltre i due terzi del consiglio comunale si sono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Non c’è pace per gli alunni deldi via Gambardella dell’istituto comprensivo Alfieri di Torre Annunziata (Napoli). Già interessati dalla chiusura dellaper presunti, i ragazzini oggi sono nuovamente stati costretti a rimanere a casa. Per i vigili del fuoco, che ieri sera sono intervenuti presso la struttura per una serie di verifiche, servono infatti ulteriori accertamenti in merito alle condizioni dello stabile, tanto da richiedere all’ufficio Tecnico del Comune di provvedere agi atti conseguenziali legati alla momentanea sospensione delle lezioni in presenza. Una situazione che arriva in un momento particolare, sia per la situazione politica che si sta vivendo al Comune (dove il sindaco e oltre i due terzi del consiglio comunale si sono ...

