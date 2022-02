Da Torino 2006 a Milano Cortina, Fontana: “Sarebbe un sogno .. ci proverò” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano – Tutte le favole hanno un inizio e una fine. E a volte il gioco del destino tesse le avventure dei personaggi per scrivere storie incredibili e leggende da ricordare. E sempre c’è un filo conduttore. L’Italia e le Olimpiadi Invernali in Italia potrebbe essere quello di Arianna Fontana. L’azzurra è la Regina assoluta di conquiste olimpiche invernali contando ben 11 medaglie in bacheca, con due titoli, 4 argenti e 5 bronzi. A Pechino ha messo al collo tre medaglie. L’oro nei 500 metri dello short track, il bronzo nei 1500 e l’argento in staffetta mista: “Un onore per me essere la più medagliata. Ho superato atleti che hanno fatto la storia”. Di ritorno da Pechino, appena sbarcata all’Aeroporto milanese di Malpensa, l’azzurra è emozionata e traccia un ottimo bilancio personale. Arianna Fontana (foto@Coni/Facebook) E’ una sana ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Tutte le favole hanno un inizio e una fine. E a volte il gioco del destino tesse le avventure dei personaggi per scrivere storie incredibili e leggende da ricordare. E sempre c’è un filo conduttore. L’Italia e le Olimpiadi Invernali in Italia potrebbe essere quello di Arianna. L’azzurra è la Regina assoluta di conquiste olimpiche invernali contando ben 11 medaglie in bacheca, con due titoli, 4 argenti e 5 bronzi. A Pechino ha messo al collo tre medaglie. L’oro nei 500 metri dello short track, il bronzo nei 1500 e l’argento in staffetta mista: “Un onore per me essere la più medagliata. Ho superato atleti che hanno fatto la storia”. Di ritorno da Pechino, appena sbarcata all’Aeroporto milanese di Malpensa, l’azzurra è emozionata e traccia un ottimo bilancio personale. Arianna(foto@Coni/Facebook) E’ una sana ...

