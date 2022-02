LIVE Bob a 4, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Francesco Friedrich trova il quarto oro, Baumgartner quindicesimo! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Olimpiade del bob finisce qui, grazie per averci seguito. 5.08 In casa Italia da sottolineare la quindicesima piazza di Patrick Baumgartner, eccezionale nell’ultima discesa, con addirittura il quarto crono complessivo. 5.06 Il teutonico chiude in 3:54.30 superando di 37 centesimi il connazionale Johannes Lochner e di 79 centesimi il canadese Justin Kripps, completano la top-5 Christoph Hafer (Germania) ed Oskars Kibermanis (Lettonia). 5.05 Non sbaglia Francesco Friedrich: medaglia d’oro! Quarta in due edizioni tra PyeongChang e Pechino, doppia doppietta tra bob a 2 e bob a 4. 5.03 Argento sicuro per Lochner che non sbaglia e chiude in 3:54.67. Servirà un grave errore di Friedrich per l’oro. 5.01 Ora la sfida ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’Olimpiade del bob finisce qui, grazie per averci seguito. 5.08 In casa Italia da sottolineare la quindicesima piazza di Patrick, eccezionale nell’ultima discesa, con addirittura ilcrono complessivo. 5.06 Il teutonico chiude in 3:54.30 superando di 37 centesimi il connazionale Johannes Lochner e di 79 centesimi il canadese Justin Kripps, completano la top-5 Christoph Hafer (Germania) ed Oskars Kibermanis (Lettonia). 5.05 Non sbaglia: medaglia d’oro! Quarta in due edizioni tra PyeongChang e, doppia doppietta tra bob a 2 e bob a 4. 5.03 Argento sicuro per Lochner che non sbaglia e chiude in 3:54.67. Servirà un grave errore diper l’oro. 5.01 Ora la sfida ...

