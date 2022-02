Guai per Spalletti: Insigne non ci sarà con il Cagliari! Altri 4 giocatori lavorano a parte (Di domenica 20 febbraio 2022) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e partita a campo ridotto, ha svolto esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. FOTO: SSC Napoli – Allenamento Fabian ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Anguissa ha svolto terapie. Insigne non prenderà parte alla trasferta di Cagliari in seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina. FONTE E FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e partita a campo ridotto, ha svolto esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. FOTO: SSC Napoli – Allenamento Fabian ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Anguissa ha svolto terapie.non prenderàalla trasferta di Cagliari in seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina. FONTE E FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli

