Villarreal vince a Granada, ora la Juve in Champions (Di sabato 19 febbraio 2022) A tre giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Champions contro la Juventus, il Villarreal di Unai Emery vince per 4 - 1 a Granada e si porta momentaneamente al quarto posto della Liga, assieme a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) A tre giorni dalla sfida di andata degli ottavi dicontro lantus, ildi Unai Emeryper 4 - 1 ae si porta momentaneamente al quarto posto della Liga, assieme a ...

Advertising

Luxgraph : Liga, il Villarreal vince 4-1 contro il Granada: la Juve è avvisata - solitudomihi : Tranquilli la juve con il villarreal vince e convince - GianfrancoTito8 : #Juventus Martedì in Champions League ci sarà Villarreal - Juventus. Cosi la Juventus farà vedere come si vince all… - imscorpjo : @ItaliangGirl ahahahhahah idem ma forse spero vince l’inter perché metti caso che noi passiamo contro il villarreal… - ItalBetis : Oggi è #GiornoDelBetis! ?? È importante vincere oggi per sfruttare il pareggio del Villarreal e rimediare un po' co… -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal vince Villarreal vince a Granada, ora la Juve in Champions A tre giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Champions contro la Juventus, il Villarreal di Unai Emery vince per 4 - 1 a Granada e si porta momentaneamente al quarto posto della Liga, assieme a Barcellona e Atletico Madrid a quota 39 punti. A segno per il Sottomarino giallo l'...

Liga, il Villarreal vince 4 - 1 contro il Granada: la Juve è avvisata Dal dischetto segna con freddezza Arnaut Danjuma (35') e a quel punto il Villarreal preme con forza sull'acceleratore, trovando l'uno - due letale al 39' sempre con la firma dell'olandese: doppietta ...

Villarreal vince a Granada, ora la Juve in Champions - Calcio Agenzia ANSA Villarreal vince a Granada, ora la Juve in Champions (ANSA) - GRANADA, 19 FEB - A tre giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Champions contro la Juventus, il Villarreal di Unai Emery vince per 4-1 a Granada e si porta momentaneamente al quarto ...

VILLARREAL, MESSAGGIO ALLA JUVE A tre giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Champions contro la Juventus, il Villarreal di Unai Emery vince per 4-1 a Granada e si porta momentaneamente al quarto posto della Liga, assieme a ...

A tre giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Champions contro la Juventus, ildi Unai Emeryper 4 - 1 a Granada e si porta momentaneamente al quarto posto della Liga, assieme a Barcellona e Atletico Madrid a quota 39 punti. A segno per il Sottomarino giallo l'...Dal dischetto segna con freddezza Arnaut Danjuma (35') e a quel punto ilpreme con forza sull'acceleratore, trovando l'uno - due letale al 39' sempre con la firma dell'olandese: doppietta ...(ANSA) - GRANADA, 19 FEB - A tre giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Champions contro la Juventus, il Villarreal di Unai Emery vince per 4-1 a Granada e si porta momentaneamente al quarto ...A tre giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Champions contro la Juventus, il Villarreal di Unai Emery vince per 4-1 a Granada e si porta momentaneamente al quarto posto della Liga, assieme a ...