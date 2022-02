Migranti | 7 bengalesi morti assiderati | un fermo

Advertising

... di un egiziano di 38 anni che è indiziato di essere lo "scafista" che ha guidato il 25 gennaio scorso l'imbarcazione con 287, provocando la morte per ipotermia di 7 giovani. L' ......da lui condotto era composto da cittadini di varie etnie con prevalenza di cittadini'. ...la prima volta - aggiunge Patronaggio - che i trafficanti di essere umani libici affidano i...La traversata, effettuata a bordo di un sovraffollato barcone di circa 16 mt aveva esposto i migranti a grave pericolo di vita, tant’è che sette bengalesi, a causa delle disumane condizioni di viaggio ...soprattutto bengalesi, dalle coste libiche verso l’Italia con un barcone di circa 16 metri. Lungo il viaggio, effettuato mettendo in grave pericolo i migranti, in sette erano morti a causa delle ...