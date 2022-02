Sondaggio Winpoll, il 31 per cento dei palermitani ha poca fiducia in Orlando (Di venerdì 18 febbraio 2022) Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Il 31 per cento dei palermitani ha "poca fiducia" in Leoluca Orlando.E' quanto emerge da un Sondaggio Winpoll effettuato tra l'11 e il 14 febbraio. Il 50 per cento degli intervistati ha "per nulla" fiducia nel sindaco, il 14 per cento "abbastanza" e il 5 per cento "molta". La stessa domanda è stata posta agli intervistati su Fabrizio Ferrandelli, per due volte candidato a sindaco e sconfitto da Orlando. Il 40 per cento ha "poca fiducia" nel giovane consigliere comunale, il 33 per cento abbastanza, il 20 per cento "per nulla" e 7 per cento "molta". C'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Il 31 perdeiha "" in Leoluca.E' quanto emerge da uneffettuato tra l'11 e il 14 febbraio. Il 50 perdegli intervistati ha "per nulla"nel sindaco, il 14 per"abbastanza" e il 5 per"molta". La stessa domanda è stata posta agli intervistati su Fabrizio Ferrandelli, per due volte candidato a sindaco e sconfitto da. Il 40 perha "" nel giovane consigliere comunale, il 33 perabbastanza, il 20 per"per nulla" e 7 per"molta". C'è ...

